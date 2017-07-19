深海管虫可活300年 或为最长寿动物

（联合早报网讯）美国科学家发现，一种生活在墨西哥湾深海的管状蠕虫能够活到300岁，如果环境中有稳定的营养供应，寿命可能更长。这使它可能成为地球上最长寿的动物物种。

新华社报道，与其他已知的长寿动物如鲸、龟、象相比，管虫可能不那么有趣。它们附着在海底礁石或沙地上，看上去像一堆由光滑管状枝条组成的植物。圆柱形管子是它们给自己制造的永久居所，身体潜藏在其中。

对管虫来说，深海环境比较安全，很少有天敌捕食它们。此前研究已发现，墨西哥湾300米至950米深处的一种管虫最长可活250年。美国坦普尔大学科学家用类似方法分析了生活在1000米至3000米深处的另一种管虫，发现它们比浅海域的同类生长更慢、寿命更长，一条50公分长的个体就有大约202岁。

对个体和种群的分析都显示，这种管虫较大个体的年龄超过250岁，有些超过300岁。相关论文发表在德国《自然科学》杂志上。

目前，已知最长寿的陆生脊椎动物是加拉帕戈斯群岛上的一头巨龟，活了177岁，最长寿的哺乳动物则是一头活了211岁的弓头鲸。单个动物的长寿纪录由一只2006年死亡的北极蛤创造，据推算它享年507岁。

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