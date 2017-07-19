欧盟驻美大使：英国仍未搞懂脱欧后果

（联合早报网讯）欧盟驻美大使大卫·奥沙利文18日称，英国至今仍未完全搞明白脱欧带来的一系列复杂后果。

中新社报道，奥沙利文在美国首都华盛顿出席某智库组织的研讨会时，做出上述表示。研讨会的主题涉及英国脱欧议题，前美国常驻联合国大使约翰·博尔顿在会上对欧盟的做法提出了批评。

奥沙利文在会上为欧盟辩护，表示英国脱欧的过程注定相当复杂。这位出生于爱尔兰的欧盟外交官透露，英国试图与欧盟重新确定贸易关系，达成一份类似综合自由贸易的协定。在他看来，这需要很多年的谈判。

他说：“著名音乐人保罗·西蒙有首著名的歌曲，名叫《50种离开爱人的方式》。我不知道英国脱欧是否也有50种不同的方式。现有的几种方式我们可以想象得到。”

他强调，欧盟提出英国需要为脱欧支付费用，这并不是一种惩罚。他说：“我们应该明白，不是欧盟想对英国做什么，而是英国自己选择离开，这是他们的选择。”

奥沙利文说：“如果我们离开全世界最大的自由贸易区，为此一点后果也不承担，这似乎太天真了。你离开了，就不可能再享受以往的待遇。欧盟成员与非成员是有区别的。”

目前，为期四天的英国脱欧第二轮谈判正在欧盟总部所在地布鲁塞尔举行，双方都表示谈判进入“攻坚期”。据悉，英欧双方在脱欧费用、公民权利保障等问题上存在较大分歧，要想通过短短的四天时间取得突破性进展有相当大的难度。

今年3月29日，英国首相特雷莎·梅致函欧盟，正式开启英国脱欧程序。根据《里斯本条约》，脱欧谈判应当在2019年3月29日之前完成。

免费试阅14天