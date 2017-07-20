中美经济对话：美要更公平贸易关系

（联合早报网讯）美国和中国周三（19日）举行中美全面经济对话，华盛顿要求建立“更公平、公平和互惠”的关系。不过，两国原定在会议后召开的记者会临时取消，令会谈结果蒙上阴影。

美国财政部和商务部官员都拒绝在会后就会谈结果置评，中国国务院副总理汪洋也没有和记者发表讲话就离开会场。

周三的会谈开始时，美国商务部长罗斯指出，过去15年中国对美出口成长了200%以上，去年造成美方3090亿美元（4230亿新元）贸易逆差，因此他坚称，改变势在必行。

他说：“我们必须增加‘美国制造’商品对中国的出口，从而为两国间贸易创造更多的平衡。如果我们能够共同努力，消除持续存在的重大障碍，就会有很大的机会去这样做。”

美国财长慕钦则指出，“只有美国和中国之间有一个更加公平和平衡的美中经济关系”，美中贸易协定的好处才能最大化。

慕钦说：“这意味着准许美国公司进入中国，因为我们准许中国企业进入美国。这意味着要解决中国干预经济所造成的不平衡，还要解决工业、农业、技术和网络政策所造成的影响。”

汪洋则回应道，中美之间的贸易合作对双方都是一个“现实的选择”。 但是他警告说， 对抗会立即损害到双方的利益。

投资者认为，此次会谈临时取消记者会，没有做出新的贸易宣布所发出的负面信息，可能意味着特朗普政府会按此前所考虑的，对从中国进口的钢铁征收关税。

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