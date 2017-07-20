日福岛岸外发生5.8级地震 核电站无恙

（联合早报网讯）日本福岛岸外今天（20日）发生5.8级地震，但没有对当地的核电站造成破坏，也没有引发海啸的风险。

地震在当地时间今天上午9时11分（新加坡时间今天上午8时11分）来袭。震中位于福岛县外海，震源深度约34公里。

日本气象局说，此次地震没有引发海啸的风险。

负责营运福岛核电站的东京电力公司则说：“我们至今没（在福岛第一核电站）发现任何异常现象。”

2011年3月，日本东北发生9级大地震，引发大规模海啸，造成福岛核电站发生严重核泄漏事故，东电至今仍在当地进行清理工作。

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