调查：多数日企计划推迟退休年龄

（联合早报网讯）路透社展开的调查显示，超过半数的日本企业计划推迟员工的退休年龄，以缓解日本劳动力短缺的问题，同时充分利用年长员工的专业技能。

调查显示，大约60%的企业已经或打算提高员工退休年龄，46%的企业希望提高到65岁，6%的企业考虑提高到66至70岁。

整体而言，62%的企业认为提高退休年龄是一项积极做法。许多人称，此举将缓解劳动力短缺问题，并帮助传承老员工的技能和技术知识。

调查显示，47%的企业已经在提高退休年龄，超过20%的企业称计划在未来三年实行，近三分之一计划在未来四年或更长时间内这样做。

目前，大多数日本企业要求全职员工在60岁退休。他们也可选择工作到65岁，但薪酬和待遇会下降。

然而，由于人口不断减少和老龄化，日本不得不做出改变。日本政府计划在2025年之前，将可领退休金的年龄推迟至65岁，以便让更多人继续留在工作岗位，减轻税基缩水和社会福利支出增加的压力。

一些企业如三得利控股（Suntory Holdings）和零售商永旺（Aeon），已把希望继续工作的员工的退休年龄推迟到65岁，其他企业也计划很快跟进这一举措。

三得利控股的人力资源经理说：“我们决定推迟退休年龄，加强我们的竞争优势，并通过利用资深员工来提供增值……日本企业无疑有必要考虑将退休年龄推迟到65岁以后。”

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