英解密文件：日皇昭和性格不适合当天皇

（联合早报网讯）共同社今天（20日）从英国国家档案馆的解密文件中获悉，日本昭和天皇1989年1月7日去世的约两周后，时任英国驻日大使约翰·怀特黑德（John Whitehead）在他撰写的一份报告中，提及青年时代的昭和天皇“性格上不适合当天皇”。

该报告落款日期为1月23日，写给了撒切尔政府的外长杰弗里·豪。该报告长达11页，记述了天皇的来历、对太平洋战争等的参与和战后所起的作用。

怀特黑德在“（天皇的）青年期”一项的开头部分写道其“性格上不适合”。

该报告指出，虽然“明治维新领导人的后继者们期盼一个具有领袖气质的战斗性的天皇”，但即位前的日皇昭和性格“内向，相比练兵场更适合科学实验室”；虽然作为未来的军队最高司令官受过军事教育，但“似乎基本上从未展示过热忱”。

怀特黑德在报告中指出，研究者之间的共识是：在日本进行日中战争和太平洋战争的上世纪三四十年代，作为稳健派的日皇昭和曾试图阻止这样的行动。

日皇昭和去世的数月前，英国大众报纸刊载报道将天皇视作战争领导人，对其病情恶化表示欢迎，日本外交部当时对此提出了抗议。有意见分析称，怀特黑德虽然未在报告中提及，但大概是对存在类似上述报道的看法感到了担忧。

怀特黑德1955年进入英国外交部，包括1986至1992年担任驻日大使在内，共四次被派驻日本，总时间长达17年。他曾担任由英国的日本研究者等组成的日本协会的理事长，2013年11月去世，享年81岁。

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