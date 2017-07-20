马国IS新领袖证实在叙利亚炸死

（联合早报网讯）马来西亚的伊斯兰国组织（IS）新领袖弗哈尔奥玛，据称上个月已在叙利亚北部城市拉卡的一场空袭中被炸死。

《新海峡时报》报道，25岁的弗哈尔奥玛（Muhammad Fudhail Omar）是已战死叙利亚伊国组织马国头目莫哈末万迪的接班人。

除了弗哈尔奥玛，另外三名负责指挥重职的马国伊国组织成员，相信目前还身在拉卡。

该报道指出，弗哈尔奥玛是在吉打州伊斯兰党长老会前宣传主任莫哈末洛菲（Mohd.Lotfi Ariffin）的游说下，于2014年5月2日前往叙利亚参与圣战。

莫哈末洛菲是透过社交媒体面簿，诱导马国人参与圣战及散播“哈里发国”恐怖组织思想。

消息人士透露，由于弗哈尔奥玛通晓阿拉伯文，因此在莫哈末万迪战死后，他随即被委任为马国的伊国组织领袖。

他说：“弗哈尔奥玛及其他在2014年加入伊国组织的马国人，当时受命于教导该组织成员的小孩背诵可兰经，以及负责保卫工作。”

弗哈尔奥玛也积极通过社交媒体散播“哈里发国”恐怖组织思想、招募新成员，以及寻求资金来源。不过，他曾被指将所收到的捐款占为己有，作为私人用途。

据悉，从2013年至今，已有34名马国人死在伊拉克和叙利亚。近期，有53名马国伊国组织分子被发现仍留在叙利亚。

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