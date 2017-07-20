日媒：美政策不确定性 引发东南亚军备竞赛

（联合早报网讯）日本共同社报道，东南亚各国正纷纷以采购潜艇为中心，努力增强海军实力。

除了在南中国海推进军事基地化的中国崛起之外，对主张“美国优先”的美国特朗普政府的不信任，也迫使各国不得不追求立足自身的国防力量。在美国主导的海洋秩序发生动摇的形势下，各国的军备竞赛正在悄然展开。

以泰国来说，除了第二次世界大战前后外，该国从未拥有过潜艇。但今年4月，泰国内阁决定采购一艘中国制潜艇，并于近期与中方签署了采购合同。这是一款被称为“元”级的常规动力潜艇，售价135亿泰铢（约5亿5000万新元）。泰方还计划再采购两艘潜艇，这三艘总价约达360亿泰铢。

新加坡则于5月与德国造船巨头蒂森克虏伯海事系统公司签署了两艘潜艇采购合同。此举目的在于守护海运大动脉、左右国家命运的马六甲海峡的安全。

与泰国一样不拥有潜艇的缅甸也在5月表示，“正在讨论拥有潜艇。若预算允许，将作出决定”。缅甸国防军总司令敏昂来6月访问俄罗斯黑海舰队司令部所在地、克里米亚半岛塞瓦斯托波尔时，还试乘了潜艇。

引发这一堪称“潜艇采购竞争”的原因之一是美国特朗普政府不透明的亚洲政策。

美国的军事专家指出：“问题是特朗普政府的不确定性。为防备发生无法预料的事态，各国谋求加强防卫实力，这是很自然的趋势。”专家也认为，军备竞赛会持续下去。

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