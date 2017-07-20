朝媒：韩放弃对朝敌对是和解前提

（联合早报网讯）朝鲜20日呼吁韩国放弃对朝敌对与对抗，强调这是实现北南改善关系与和解团结的先决条件。

新华社报道，朝鲜《劳动新闻》当天发表署名评论文章说，民族大团结是时代的要求和全民族的共同目标。北南虽然思想制度不同，但如果把民族共性和共同利益放在首位，就没有理由不实现团结。但遗憾的是，当下北南不仅不团结，相反还处于极端对抗状态，根源在于韩国保守势力奉行的对朝敌视和对抗政策。

文章说，韩方对同族根深蒂固的不信任与敌对感，是实现北南和解与团结的最大障碍。韩国政府跟随美国及国内保守势力，对朝持对抗姿态，为民族和解与团结制造障碍。

文章认为，韩国现政府无视朝方以民族自主原则改善北南关系的善意和努力，勾结外部势力，对朝实施压迫制裁与军事挑衅，这些做法与前政府并无不同。

文章呼吁韩国政府清除反民族的对抗与敌对积弊，为解决国家统一问题果断行动，朝鲜乐于与任何这样的人携手前进，但对于跳不出亲美与对抗旧观念的人，朝鲜不会予以妥协与原谅。

文章最后认为，韩国政府需正视时代潮流和民族志向，抛弃对民族大团结和北南关系改善有百害而无一益的对抗与敌对，握住同族伸出的手，走上争取自主统一的正确道路。

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