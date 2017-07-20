英国议员动议辩论一马案

（联合早报网讯）英国工党卡嫩河谷区国会议员安·克鲁伊德（Ann Clwyd）周三在国会下议院提呈早期动议，要求英国国会关注及辩论一个马来西亚发展有限公司（1MDB）丑闻，尤其此事涉及有人盗用该公司巨款在英国置产。

她也说，马来西亚即将在2020年出任共和联邦轮值主席，因此有必要让国际包括共和联邦国家的观察员参与来临的全国大选，以确保选举的公平与自由。

新闻网站“马来西亚人洞察网”（The Malaysian Insight）报道，根据英国国会网站记录，也是英国国会人权小组主席的克鲁伊德在该项早期动议（Early Day Motion）中指出，目前多个国家包括美国和瑞士已对一马公司案展开调查，其中，美国司法部更是采取了有史以来最大规模的充公资产行动，向法院申请充公被指挪用一马公司资金获得的数十亿美元资产，因此，英国也有必要关注这项被指欺诈及滥用马来西亚国家基金的案件。

美国司法部之前在诉状中列出要充公的资产，包括位于伦敦史特拉顿街（Stratton）的阁楼、公寓及办公大楼。诉状指这些产业是马来西亚富豪刘特佐，挪用一马公司约7700万英镑（约1.4亿新元）所购置。

这个早期动议是于7月18日提呈，目前只获得三名国会议员支持。

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