纳吉胞弟纳西尔促政府审查中资

（联合早报网讯）马来西亚首相及财政部长纳吉极力招揽中国投资，但其胞弟、联昌国际银行集团主席纳西尔认为，政府应详细审查“一带一路”计划下在马的中国投资，尤其是全长600公里的东海岸铁路计划。

纳西尔周三出席联昌国际亚细安研究机构主办的“中国在亚细安的一带一路：经济机会及中心地位”圆桌会议时说，政府有必要彻底审查耗资550亿令吉（约176亿新元）的东海岸铁路计划（ECRL，简称东铁），而这不仅是衡量该投资规模的大小，也需考虑其价值定位。

他指出，马来西亚必须摒弃传统思维，不要看到大型计划就兴奋不已，因为这非常危险。“毫无疑问，东铁计划很有利，但它的好处值100亿或600亿令吉吗？这是个基本问题。就因为这是一带一路的倡议，所以（工程承包）给了中国，马来西亚有拿到合理的价格吗？”

他为此建议政府通过国际贸易及工业部，制定一个测量标准，检视在马中资的价值。

纳吉去年10月底访华时证实，东铁将交给中国交通建设股份有限公司兴建，而中国进出口银行会提供融资。这条长620公里、沿西马半岛东岸的铁路，将衔接半岛东西部的大小城镇，包括雪兰莪州巴生港口、鹅唛综合交通总站、彭亨州文冬、关丹、登嘉楼州甘马挽、瓜拉登嘉楼、吉兰丹州哥打峇鲁、道北等。此工程预计在2022年完成。

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