朝鲜未回应韩方提议 21日会谈告吹

（联合早报网讯）韩国政府向朝鲜提议21日举行军事会谈，但朝方未作任何回应，21日军事会谈实已“告吹”。

韩联社报道，韩国国防部今天下午5时30分许表示，朝方对韩国政府的军事会谈提议无任何回应，韩方将等到今日结束。据悉，如朝方始终保持“沉默”，韩方将于21日表明立场。

本月17日，韩国政府向朝提议21日举行军事会谈讨论停止军事分界线两侧敌对行为和8月1日举行红十字会谈，讨论离散家属团聚活动等人道主义问题。据分析，即使朝方当日夜里答应参加军事会谈，考虑到双方交换代表团名单、准备会场等仍需耗时，因此从时间上来看，会谈不可能如期举行。

韩国统一部一位官员透露，韩方板门店联络官上午9时、下午4时试图与朝方通电话未果。朝鲜虽未予以回应，但在党报《劳动新闻》上刊登评论文章称，韩国当局在公然敌视对方显露对抗企图的情况下，大谈改善关系毫无道理可言，只能视作欺骗舆论之举。

对此，上述韩国官员指出，朝方发表批评韩方的评论是故作姿态，想为在今后的谈判中占据更有利的地位增加筹码，没有必要将其视为对会谈提议的官方反应。他还表示，韩方等待朝方开展对话解决问题，不设最后期限。

韩国政府一位负责人对此表示，从目前的情况来看，朝鲜很有可能对韩方的提议进行修改，如改变会谈日期等。韩方设想了朝鲜可能做出的多种反应，并进行了多手准备，将视朝鲜的反应，积极与相应部门协商，推进后续措施。

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