日本确认福岛第一核电站3号机组损失严重

（联合早报网讯）据日本媒体20日报道，东京电力公司19日首次使用水下机器人调查福岛第一核电站3号机组的情况，通过机器人拍摄的画面确认3号机组内部损失严重，但尚未发现堆芯熔化的核残渣所在。

新华社引述日本媒体的报道说，由于东京电力公司不断向反应堆内部注水冷却，福岛第一核电站1至3号机组目前处于冷温停止状态，安全壳底部存在大量积水，其中3号机组安全壳内部的水深6米。19日使用的水下机器人长约30厘米、直径约13厘米，可通过线缆远距离操纵进行拍摄等工作。

调查结果显示，3号机组安全壳内部损伤情况比2号机组还要严重，原本应在压力容器下方的网格状铁架不知去向，可能已在堆芯熔化事故中被熔化的核燃料损毁，但是此次调查未能确认堆芯熔化后的核残渣位置。东京电力公司计划21日再次使用机器人潜入安全壳底部寻找核残渣踪迹。

此前东京电力公司已对1号机组和2号机组进行过内部调查，发现了不同程度的内部损伤以及来历不明的堆积物，但都未能直接发现核残渣的位置。由于未能确认核残渣所在，核残渣的取出工作将难以按计划推进，势必直接影响福岛第一核电站报废作业进展。

2011年3月11日，日本东北部海域发生9级强震并引发海啸，导致福岛第一核电站发生核泄漏事故。

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