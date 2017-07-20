伊朗外长：绝无可能重新谈判伊核协议

（联合早报网讯）据伊朗媒体20日报道，正在美国纽约出席联合国相关活动的伊朗外长扎里夫19日表示，绝无可能重新谈判伊朗核问题全面协议。

新华社引述伊朗媒体的报道说，扎里夫当天在接受美国媒体采访时作出上述表态。他说，“即便是‘重新谈判’这样的想法都非常危险，因为该谈的都谈过了。达成现在这份协议已经十分困难，根本不可能再重新谈另一份出来。”

扎里夫13日率团抵达纽约。对于是否会借此次行程与美国国务卿蒂勒森会谈，扎里夫否认说：“我没要求过安排这样的会面，我想我也不会这样做。”

扎里夫说，他并不反对与美国国务卿会面，但前提是要有助于落实伊核问题全面协议。“如果我们看到了美方落实伊核问题全面协议的诚意，才可能谈其他问题，这是前提而非上限，但是我们目前还没有看到。”

扎里夫还说，美国目前的做法正在向全世界传递这样一个信号：美国言而无信，与其达成的任何协议都可能不算数。

美国财政部和国务院18日发表声明，对18个伊朗个人和实体实施制裁，理由是他们支持伊朗的弹道导弹计划和跨国犯罪等行为。伊朗总统鲁哈尼19日说美国这一做法违反了伊核问题全面协议，并表示伊朗方面将予以回击。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗将限制其核计划，国际社会将解除对伊朗制裁。

特朗普在竞选美国总统期间曾多次抨击伊核问题全面协议，称其为“史上最糟糕的交易之一”，表示要予以废除或重新谈判。特朗普今年1月担任总统后，美国以伊朗坚持试射弹道导弹为借口对伊朗不断施压，相继出台了延长制裁期限、限制伊朗人进入美国等措施。

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