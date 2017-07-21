伊朗外交部就外交官被驱逐提出抗议

（联合早报网讯）据伊朗法尔斯通讯社20日报道，在科威特宣布驱逐多名伊朗外交官后，伊朗外交部当天召见了科威特驻伊朗临时代办法拉赫，抗议科威特的做法。

报道援引伊朗外交部发言人巴赫拉姆的话说，科威特政府对伊朗的指控毫无根据，他对此深表遗憾。

据新华社21日报道，科威特共宣布驱逐15名伊朗外交官。遭驱逐的外交官包括伊朗驻科威特大使阿里，伊朗驻科威特外交使团级别降为代办级，两国间的联合委员会也将停止运作。

科威特外交部当天发表声明，要求伊朗关闭驻科威特使馆的文化代表处及部分附属机构，并驱逐多名伊朗外交官。声明说，科威特这一决定与伊朗外交官涉嫌参与恐怖主义活动有关，科威特已就此事照会伊朗驻科大使馆。

伊朗外交部也批评美国国务院发布的全球恐怖主义形势年度国别报告预设立场、是非不分，“毫无可信度”。

美国国务院在19日发布的2016年度全球恐怖主义形势国别报告中继续将伊朗列为“支持恐怖主义国家”，指认伊朗支持伊拉克、叙利亚等国“恐怖组织”。

对此，巴赫拉姆说，美方发布的这份报告“完全无视事实”，因为“伊朗目前正在反恐第一线奋战，抗击本地区最危险的恐怖主义。”

他说，充分证据显示，美国所谓的反恐盟友不仅支持恐怖组织，更是恐怖主义滋生的温床。美国借发布报告转移视听，掩盖在世界范围内资助恐怖主义的事实。“恐怖主义和暴力极端主义是全球威胁。伊朗将继续奋战，只要伊拉克和叙利亚政府需要，伊朗将与其一道打击极端组织伊斯兰国和其他恐怖组织。”

自1984年起，美国一直将伊朗列为所谓“支持恐怖主义国家”。美国指伊朗支持中东地区恐怖活动并以和平利用核能为掩护，暗中发展核武器及弹道导弹。对于美方上述指控，伊朗一概否认。

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