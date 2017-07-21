德外长：将考虑重新定位对土政策

（联合早报网讯）德国外长加布里尔20日说，将考虑重新定位对土耳其政策，并表示可能会采取一系列制裁措施。

土耳其近日决定继续关押德国人权活跃分子，令两国关系火上浇油，加布里尔20日中断休假回到柏林。他在记者会上说，德国希望土耳其成为西方的一部分，或者至少保持现状，但土耳其总统埃尔多安在德国不断寻找机会缓和双边关系时将事态恶化。德国因此将被迫重新考虑对土耳其的政策，包括一系列金融制裁措施。

据新华社报道，加布里尔说，德国还将重新考虑对土投资的国家担保政策，并呼吁商界不要向土投资。德国也会重新评估支持欧盟向土耳其提供数10亿欧元专项资金的政策。

德国外交部网站说，由于土耳其违反国际法，拒绝德国领事人员访问被土关押的本国公民，赴土旅游的德国公民“应该非常警惕”。

土耳其一家法庭18日决定，以涉嫌帮助恐怖组织的理由继续关押六名人权活跃分子，其中包括德国人史托伊特纳。德国外交部19日召见土耳其大使，要求土耳其释放被关押者。

去年7月土耳其发生未遂政变后，土内外政策进行较大调整，德土两国间龃龉不断。土耳其政府指责德国给参与未遂政变的人员提供政治避难，德国政府则指责土关押德国公民。今年6月底，德国政府拒绝了土方有关埃尔多安出席汉堡20国集团领导人峰会期间组织在德土耳其人集会的申请，随后土耳其再次拒绝德国议员团访问驻扎在土境内一北约空军基地的德国军队。

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