安抚法军 马克龙承诺明年增军费

（联合早报网讯）法国总统马克龙20日表示，明年国防将成为唯一增加预算的领域。在军方最高将领为抗议削减军费而辞职后，马克龙展现支持军队的立场以安抚军中的不满情绪。

19日，前三军总参谋长德维利埃因国防预算争议而请辞，成为马克龙执政以来面临的最大危机。次日，马克龙便在新任总参谋长勒古安特尔和国防部长帕尔丽陪同下视察位于法国南部的伊斯特尔空军基地。

据中新社报道，马克龙在该基地发表演讲时重申了对军方的支持，还称赞辞职的前总参谋长德维利埃是一名“广受爱戴的伟大军人”，同时也对继任者勒古安特尔给予高度评价。

马克龙在讲话中表示，2017年削减8.5亿欧元军费开支的目标不会改变，这是法国为遵守减少公共财政赤字的承诺而采取的措施。但此举不会影响到法国军队及其战略部署。

马克龙宣布，从2018年起，法国将逐渐加大国防投入。明年，其它领域的预算都不会增加，唯有国防预算将获15年来最大涨幅，增至342亿欧元。到2025年，军费将占到国内生产总值的2%。

有报道援引政府消息人士的话说，为达到今年削减军费开支的目标，法国可能会扣减在某些国际组织缴纳的会费，就部分军购合同重新展开谈判或推迟一些军购项目。

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