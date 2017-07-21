获准假释 美球星辛普森料10月出狱

（联合早报网讯）当地时间20日下午，美国内华达州假释庭准许“世纪审判”主角、前美国职业橄榄球联盟（NFL）球星辛普森（O.J. Simpson）的假释申请。他最早将于今年10月被释放。

辛普森今年70岁，在2007年因持枪抢劫而被捕，于2008年被关押。目前他已在雷诺东北部的监狱服刑九年，刚刚度过了他的最低刑期。

关于辛普森最著名的事件发生在1994年，他被指控杀害他的前妻及其好友，轰动了全世界。然而经过漫长的审判后，辛普森最终脱罪，此案直到今日也存在着巨大的争议。

据中新网报道，辛普森表示他获释后会回到佛罗里达州，他开玩笑地说内华达州的人不会希望他这个被判刑的人在此多做停留。

假释庭庭长阿鲁蒂称，在假释前，辛普森仍将待在监狱中直到释放计划完成。庭长也表示辛普森可以搬到其他城镇，只要他在系统中提交合理的计划。

辛普森的律师拉维格在记者会上说，他此前不确认辛普森能否假释，毕竟他是一个评价两极的人物。律师说辛普森不担心公众怎么看待他，毕竟他从19岁开始就在公众的视野中了。

辛普森还将从NFL获得40万美元的养老金。辛普森表示：“如果我之前能做更好的判断，那么一切都不会发生了。我要负全部的责任。”

辛普森在面对能否假释的投票时面露微笑，情绪很好，并在得知结果后表示感谢。假释投票由两男两女组成的四人小组决定。最终四人一致决定准许辛普森假释。

辛普森在声明中道歉说：“我在牢中度过了九年。我相信司法系统。我会尊重法律的决定。我希望能回到我的朋友群中。”

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