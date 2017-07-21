英“脱欧”谈判进入“僵持”阶段

（联合早报网讯）英国“脱欧”谈判进入“僵持”阶段。为期四天的第二轮谈判未在关键议题上取得进展，“脱欧”费用清单、公民权益保障依旧是英欧双方对峙的焦点。

据中新社报道，欧盟委员会“脱欧”谈判首席代表巴尼耶与英国“脱欧”大臣戴维斯20日在布鲁塞尔欧盟委员会总部向外界介绍了英国“脱欧”第二轮谈判的情况，双方都承认彼此在关键议题上存在分歧。

经过首轮谈判的过渡之后，英国“脱欧”谈判进入了“攻坚期”。英欧双方在“脱欧费用”数额、公民权利保障等问题上的较大分歧未见弥合。此间媒体评论指出，英国“脱欧”谈判任何一个问题都是难啃的骨头，双方需要通过博弈、妥协才能达成一致。

英欧双方在“脱欧”费用清单、北爱尔兰边界安排议题上未能寻找到“共同点”。巴尼耶指出，英方需要在以上两个议题上尽快明确立场；戴维斯回应，双方需要展现出“灵活性”才能最终达成一致。

英欧双方在欧盟成员国公民在英、英国公民在欧盟境内权益保障的议题上取得了一定的进展，但欧方仍对个别问题持保留意见。

巴尼耶表示，欧方期望英方能够尽快就“一定社会福利输出”及“未来家庭成员权利”等问题明确立场；戴维斯指出，英方已在首轮谈判公开了立场，并将之形容为“公平、严谨”。

根据英欧双方达成的协议，双方每个月将就“脱欧”议题展开为期四天的直接谈判。巴尼耶指出，欧方希望双方能够在今年10月份就“脱欧”费用清单、公民权益保障的基本条款达成一致，为接下来的谈判打下基础。

目前，双方已基本确认将于8月份下旬展开英国“脱欧”第三轮谈判。英国首相特雷莎·梅3月29日致函欧盟，正式开启英国“脱欧”程序。根据《里斯本条约》，“脱欧”谈判应当在2019年3月29日之前完成。

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