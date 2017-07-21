约旦吁以色列停止圣殿山的侵犯行径

（联合早报网讯）约旦众议院巴勒斯坦议会委员会20日谴责以色列对耶路撒冷老城圣殿山的侵犯，呼吁国际社会向以色列施加压力，使其停止侵犯行径。

据新华社报道，该委员会主席叶海亚在与约旦外交大臣萨法迪会面时说，所有约旦人对任何侵犯圣殿山的行为表示谴责和抗议，以色列的行为直接给约旦造成负面影响，约旦众议院将对此保持密切关注，并呼吁国际社会承担责任对以色列施加压力。

萨法迪则表示，约旦正尽力恢复圣殿山局势稳定，避免紧张局势升级。他说，约旦将努力确保位于圣殿山的阿克萨清真寺向所有巴勒斯坦人开放，以色列必须尊重东耶路撒冷的历史地位和现状。

本月14日，三名以色列警察在圣殿山外区域遭枪击，其中两人身亡。事发后，以色列封锁了阿克萨清真寺，禁止穆斯林前往礼拜。以警方16日下午开始逐渐开放阿克萨清真寺及其所在的圣殿山，但在通往圣殿山的入口加装金属探测门，并在该区域加装摄像头。穆斯林群体对此不满，连日来多次在圣殿山附近区域抗议并与以色列警察发生冲突。

位于耶路撒冷老城的圣殿山，穆斯林称之为“尊贵禁地”，是犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来一直是以巴冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争期间控制了整个耶路撒冷老城，但根据以色列与约旦达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列控制。

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