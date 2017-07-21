安倍将就加计学园丑闻接受国会质询

（联合早报网讯）日本国会21日分别召开众议院、参议院的预算委员会理事恳谈会，同意于本月24日和25日召开预算委员会的集中审议会，再次审查加计学园丑闻，届时首相安倍晋三将在审议会上接受质询。

新华社报道，执政自民党和在野党同意召开集中审议会，在国会休会期间再次审查加计学园丑闻，安倍将在审议会上就相关问题接受质询。

此外，双方还同意传唤加计学园丑闻的关键人物，即前文部科学省事务次官前川喜平、安倍助理和泉洋人等人到场作证。

日本国会本月10日曾审查加计学园丑闻，但未取得实质进展。当时在国外访问的安倍没有出席审议，被批评缺乏向国民解释的诚意。由于近期安倍内阁支持率已滑落至30%以下，为挽留民意，安倍13日同意现身审议会，就加计学园丑闻等问题接受质询。

日本《朝日新闻》5月披露了部分被怀疑是文部科学省内部文件的材料，内容涉及由安倍好友担任理事长的加计学园计划利用“国家战略特区”新设兽医学院一事。材料称，加速推进新设兽医学院的程序是“来自官邸最高层的指示”。

日本政府一直否认此事存在行政干预，却始终缺乏正面回应。直至受此事及其他一系列问题影响在东京都议会选举中惨败后，执政党自民党才态度软化，同意在国会闭会期间继续审查加计学园丑闻。

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