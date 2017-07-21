新西兰暴雨来袭 多地进入紧急状态

（联合早报网讯）新西兰21日遭遇极端天气袭击。截至当日晚，南岛沿海城市达尼丁、蒂马鲁以及怀塔基地区、奥塔戈地区均宣布进入紧急状态。

新华社引述新西兰民防机构表示，受短时间大量降雨影响，达尼丁机场附近小镇居民因邻近河流水位上涨而被紧急疏散，当地政府在消防站设立了临时安置点。

另外，新西兰南岛坎特伯雷地区南部也疏散了受降雨影响较严重的地区居民。新西兰警方提醒，不在疏散范围内的居民应尽量留在家中，避免开车上路。

据报道，新西兰已从南岛军事基地派出军用卡车和士兵，前往蒂马鲁等地协助当地警方应对灾情。

新西兰气象部门预计，新西兰南岛大范围降水天气可能持续至22日。南岛奥塔戈中部地区及南岛北部还可能出现强降雪。新西兰民防机构已就相关地区的公路路况发出警告。同时，相关机构预计南岛东部海岸22日可能遭遇大浪袭击，可能影响沿岸公路通行。

报道说说，从21日下午开始，新西兰南岛主要城市达尼丁、昆斯敦机场的进出港航班因天气原因取消。

另据预测，新西兰南北两岛多地21日至22日还将遭遇大风天气。其中，首都惠灵顿的最大风速可能达到每小时120公里，南岛西海岸最大风速可能达到每小时140公里。

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