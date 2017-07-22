中国拒贾斯汀·比伯演出 北京文化局：不宜引进有不良行为演艺人员

（联合早报网讯）日前，中国方面拒绝了加拿大男歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber）来华演出的事宜。有网友7月16日在北京市文化局网站上提问，“请问为什么不允许Justin Bieber来华演出请给出详细解释！！Justin Bieber获得过多次大奖，肯定有他的才华、过人之处，为什么没有给予内地粉丝欣赏的权利？”环球网报道，北京市文化局对此回应称，贾斯汀·比伯在境外社会生活及在国内演出活动中曾有一系列不良行为，不宜引进有不良行为的演艺人员。

北京市文化局7月18日回应全文：

首先，对你表达的心情表示理解。 JustinBieber是一个有歌唱才华但也是一个有争议的年轻外籍歌手。据了解，作为一名公众人物，他在境外社会生活及在国内演出活动中曾有一系列不良行为引发公众不满。 为规范国内演出市场秩序，净化演出市场环境，因此不宜引进有不良行为的演艺人员。但是，希望JustinBieber在成长过程中不断完善自己的言行，真正成为受公众喜爱的歌手。再次感谢您的理解和支持！

贾斯汀·比伯在中国引发争议的事件是其2014年参拜“靖国神社”的行为。2014年4月23日，贾斯汀·比伯参拜日本“靖国神社”的照片曾在中韩引发争议，在引发无数争议点击和评论后，他删除了照片并且在其Instagram账户上道歉称：“在日本，我看见了一个美丽的神殿，便让我的司机靠边停车。我被误导认为所有神祠都只是一个祷告的地方。如果对任何人有冒犯，我深表抱歉。我爱你，中国，我爱你，日本。”

在2013年，贾斯汀·比伯在参观位于荷兰阿姆斯特丹的安妮·弗兰克博物馆时的一段留言也给他带来了麻烦。（注：安妮·弗兰克系《安妮日记》的作者，二战犹太人大屠杀的受害者之一，遇难时年仅15岁）。比伯与朋友和保镖一道拜访安妮博物馆，离开之前在博物馆纪念册上写道：“能来到这里真让人激动，安妮是个伟大的女孩。她要是‘比伯粉’就好了。”安妮博物馆证实，比伯确有此留言。此消息一出，社交媒体上大量网民发出批评声音。有人说“这个小傻瓜太自以为是了，安妮是重要的历史人物，你应该尊重她”，也有人说“希望她永远也别成‘比伯粉’”。

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