美首艘福特级航母服役 特朗普：美国力量首屈一指

（联合早报网讯）美国海军首艘福特级核动力航母杰拉尔德·福特号22日正式在弗吉尼亚州诺福克海军基地服役。出席庆典并宣布福特号服役的美国总统特朗普称，美国的力量首屈一指。他同时敦促美国国会尽快批准其要求增加的540亿美元军费开支。

据中新社报道，耗资129亿美元、以美国前总统杰拉尔德·福特命名的这艘航母，被誉为美军最新最强大的核动力航母。美国国防部称，杰拉尔德·福特号是第一艘美军新一代福特级航母，也是40余年来美军第一次推出新级别航母，其服役后将逐渐取代现役的尼米兹级航母。

作为美国三军统帅，特朗普当天在约6500名观礼者的面前宣布杰拉尔德·福特号正式服役。特朗普称赞杰拉尔德·福特号是世界历史上最新、最大、最先进的航母。

特朗普说，美国的力量首屈一指，我们每天都在变得更大、更好、更强。他说，当这艘航母出现在地平线上，我们的盟友会放松，我们的敌人会恐惧颤抖。

特朗普还敦促美国国会尽快批准其要求增加的540亿美元军费开支。本月中旬，国会众议院已经通过了总额为6965亿美元的2018年度国防授权法案，高于特朗普政府提出的总额为6680亿美元的2018年国防预算。但该法案想要成为现实，还要参议院通过与其一致的国防授权法案，并废除2011年的《预算控制法》或调整其规定的军费上限。

美国国防部称，海军计划斥资430亿美元开发建造三艘新型福特级航母，除了杰拉尔德·福特号，另两艘分别为约翰·肯尼迪号和企业号。

杰拉尔德·福特号将容纳2600名水手，比尼米兹级航母减少600人，这将在其50年的服役期中减少超过40亿美元的开支。不过，从2009年就开始建造的杰拉尔德·福特号本应2015年9月完工，结果不仅工期拖了两年，成本也超过原本计划的105亿美元，海军将之归咎于舰上搭载的最先进的科技系统，包括用来取代蒸汽弹射器的电磁弹射系统等。

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