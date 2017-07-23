经济师：英“硬脱欧”风险达30%

（联合早报网讯）根据路透社最新调查经济分析师意见，英国“脱欧”谈判，有近30%机会无法达成协议终场，即硬脱欧风险高达30%。英国去年6月公投表决“脱欧”后，今年3月底英国首相特里莎梅终于宣布启动“里斯本公约”第50条，展开为期两年的“脱欧”谈判，终结英国多年的欧洲联盟成员国身份。

据星岛日报报道，路透社对36名大行经济分析师进行的最新调查，受访者预期英国与欧盟有30%机会（中位数）无法在2019年3月谈判到期前达成共识。不过，多数受访分析师相信，双方最终仍会签订一项贸易协定，但此举可能只是临时过渡安排。ADM ISI的经济师表示，目前英国与欧盟似乎仍是各说各话，而非对话，对达成协议无济于事。

假如英国与欧盟之间的“脱欧”谈判，最终导致“硬脱欧”收场，则英国需要按照世界贸易组织条款，重新与欧盟谈判双方未来的贸易关系。按照世贸规定，届时双方的任何新贸易安排，亦需适用于澳洲和美国等其他贸易伙伴，利益均沾。

德国商业银行表示，目前“硬脱欧”机会看来颇高，但相信英国与欧盟均清楚意识到，谈判失败将对双方造成很大损害。英国财政大臣夏文达早前表示，无法达成协议将是英国与欧盟之间的“脱欧”谈判的最坏结果。

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