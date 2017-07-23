波兰反政府示威持续 　华里沙号召年轻人抗争

（联合早报网讯）波兰国会参议院强行通过最高法院改革议案，变相令行政机构凌驾司法机关，引发民众不满，反政府浪潮进一步扩大。首都华沙和国内其他城市周六都有民众上街示威。 其中一批群众在执政法律与正义党党魁雅罗斯瓦夫 卡钦斯基的寓所门外聚集，高叫口号，指责他已经变成一个独裁者。

据星岛日报报道，波兰民主象征人物、诺贝尔和平奖得主兼前总统华里沙在格但斯克市一个集会上发表讲话，号召年轻人起来，捍卫民主及三权分立制度。20多年前，他领导的团结工会也在这个城市发起和平抗争运动，最终推翻共产独裁统治。

华里沙说：“我们的一代成功令波兰重回正轨，确保权利制衡。我们不能容许任何人破坏这个制度。”

已届73岁高龄、最近接受过心脏检查的华里沙对支持者说：“虽然我的健康有问题，但我一直与你们在一起。”

他又谓：“在1989年，我们给大家一个民主的波兰。你们一定要运用各种途径斗争。”

当局估计在华沙、克拉科夫市和其他城市，都有数以千计群众上街参加示威游行。示威者齐声要求总统杜达运用权力，否决参议院刚通过的议案。

杜达有21天时间签署上述议案成为正式法例；或运用权力加以否决；或把议案转解给宪制法庭去裁决。各对党派和大部分司法专家认为，政府的做法有违宪之嫌。

32岁示威者格马达卡说：“我们都面对危险。每一个公民现在都面对危险，因为这一刻，他们控制司法机构，之后便会控制传媒，再之后便会控制一切。不过，我们仍然控制街道，这是我们的权利。我们可以做的，都应该去做。”

国际社会包括欧盟和美国均对波兰的局势发展表达关注，但法律与正义党保持强硬态度，坚称不会撤回议案。该党指出，有必要推行这项改革计划，确保司法机构是为所有波兰人服务，而不是为精英阶层服务。邻国匈牙利的领袖也对波兰政府表示支持。

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