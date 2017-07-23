威廉王子与哈里王子：与母亲戴安娜王妃相处充满欢乐

（联合早报网讯）英国剑桥公爵威廉王子与弟弟哈里王子忆述童年时光，指母亲戴安娜王妃养育他们的方式充满乐趣，又说她是“彻头彻尾的小孩”。

据BBC报道，今年是戴安娜王妃逝世20周年，独立电视（ITV）制作纪录片纪念她。王子们在片中说，戴安娜王妃了解“在皇宫墙外的真实生活”，亦鼓励他们要“顽皮”。

王子们表示，妈妈发生意外前，他们曾短促通电，是他们的一生遗憾。

纪录片会播出一些王子们与戴安娜王妃从未曝光的照片。

纪录片中，哈里王子与威廉王子一边翻看戴安娜王妃的私人相簿，一边倾谈有关她的童年回忆。

戴安娜王妃在1997年8月31日于巴黎发生交通意外离世。当时，威廉王子只有15岁，哈里王子只有12岁。

威廉王子说，参与纪录片起初感觉“挺令人畏惧”，不过“亦是一个治疗过程”。

他又说，他和弟弟希望现时他们的工作，能够延续戴安娜王妃的影响。

哈里王子指母亲拥有幽默感，他并说：“我们的妈妈是彻头彻尾的小孩。”

“当人人对我说，她这么有趣，给我们一个例子时，我只能在脑海中听到她的笑声。”

哈里王子补充：“对我来说，她其中一个座右铭是，你可以顽皮，但不要给人抓到。”

“她是最顽皮的家长。她会来及看我们踢足球，然后把糖果偷放在我们袜子里。”

威廉王子说，戴妃不拘礼节，并享受笑声及乐趣。

他说，戴安娜王妃爱说笑，并喜欢最粗鲁的卡片。

“我在学校时会收到妈妈给我的卡片。她经常找到一些很令人尴尬、非常搞笑的卡片，里面她会写一些窝心的内容。”

“不过我不敢打开卡片，怕老师或其他人看到。”

威廉王子说，其中一个“很有趣”的回忆是，当他从学校回家时，看到妈妈邀请超模辛迪 克劳馥（Cindy Crawford）、克莉丝蒂 杜灵顿（Christy Turlington）及娜奥米·坎贝尔（Naomi Campbell）在肯辛顿宫作客。

他在纪录片中说：“当时我只有12、13岁，墙壁都贴上她们的照片。”

“我脸红了，亦不知道该说些甚么。我当时挺笨拙的，在我上去的时候，从楼梯跌倒。我完全叹为观止。”

威廉王子说，他们与母亲的最后对话，在他心中仍然沉重。他们与她最后通话的时候，他们正在英女王在苏格兰的夏宫巴尔莫勒尔城堡，与堂兄弟姊妹玩得愉快。

“哈里和我赶着向她说再见，‘迟些见’…… 假如当时我知道接下来会发生甚么事，我不会这么厌倦。”

威廉王子说，他记得母亲当时说甚么，但并没有透露内容。

哈里王子说：“她在巴黎打过来，我不太记得我说了甚么……我大概有生以来都会一直后悔，我们的通话有多短。”

哈里王子说他一直以来只有为妈妈哭过两次──其中一次是在1997年她的丧礼上。

“现时还有很多悲痛需要释放出来。”

除了威廉及哈利王子外，剑桥公爵夫人凯特、小王子乔治、小公主夏洛特亦有出席六月举行悼念戴妃的仪式。威廉王子说，他在孩子面前，“经常提及戴安娜奶奶”，以保存对母亲的回忆。

“她会是一个很可爱的祖母，她绝对会喜欢当奶奶，她会十分爱小孩。”

威廉王子打趣道：“她会是一个带来恶梦的祖母...... 她大可能在洗澡时间到访，恶搞一场…… 到处都是肥皂泡、水泻到每一处，接着她就会离开。”

哈里王子对ITV说：“对我和威廉来说，她是最棒的母亲。”

“这一直令我难受，而未来仍然会是如此。威廉和我，没有一天不希望她还在这儿。我们亦猜想，假如她还在的话，她到底现在会是一个如何的妈妈、她会在公众擔任如何的角色、她为世界会带来甚么不一样。”

威廉王子与哈里王子亦同意参与未来一出BBC有关戴妃的纪录片。

他们在肯辛顿宫接受ITV访问。他们将会在肯辛顿宫的公众花园，揭幕一尊纪念戴妃的雕像。

威廉王子说：“我们不会再这样做──我们将不会再次如此公开地谈及她，因为我们希望这个节目从亲密的家庭友人、最熟悉她的人、那些希望守护她的回亿的人，谈及她的另一面。我们想提醒他人，到底她是一个如何的人。”

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