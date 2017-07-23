纳吉向垦殖民派5000令吉

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉宣布，当局8月底将派发福利金给逾9万户联邦土地发展局（Felda、联土局）垦殖民家庭，每户可获5000令吉（约1600新元）。

纳吉今天出席在布城举行的全国联土局垦殖民日活动时，也宣布7萬7934名垦殖民拖欠联土局子公司联土局全球创投控股（FGV、联土全球）的債務，將以一令吉對一令吉的方式勾銷。换句话说，政府将为这些垦殖民承担其积欠FGV的五成债务。

分析师指联土局垦殖民向来是巫统铁票，但联土局高层之前接连爆出数亿令吉贪污舞弊事件，不但重创其形象，也直接影响垦殖民的股息等收益而导致支持度大减。因此纳吉此举实有“亡羊补牢”之意。

FGV高层之前爆发权力斗争，也因账目与投资决策而遭反贪会调查。联土局另一家子公司联土局投资机构（FIC），也由于以高出市价1亿多令吉的价格购买英国一家酒店而遭反贪会调查。这些事件都打击垦殖民对巫统的信任与支持度。

反对党过去半年一直追打这些课题，希望能攻下国阵票仓垦殖区。亲公正党组织Invoke的最新民调显示，全国222个国会议席中有52个拥有垦殖区，国阵在其中45个国会议席的支持度正逐渐流失。

免费试阅14天