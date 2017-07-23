研究：“童言童语”有助宝宝学双语

（联合早报网讯）最新研究发现，用父母对宝宝说话的“童言童语”方式引导孩子边玩边学，可帮助宝宝在早期学好外语。

据新华社报道，美国华盛顿大学学习与脑科学实验室的研究人员基于多年来对婴儿大脑和语言发育的研究成果，开发出一套特定教材，注重互动式边玩边学。教师用婴儿导向的说话方式引导孩子学习英语。这种说话方式就是父母平时与宝宝交流的方式，特点是句式简单，声调较高、较夸张，元音拉长等。研究人员说，用这种方式教学有助于宝宝学好外语。相关研究报告最近刊登在美国《心智、脑与教育》杂志上。

研究人员在西班牙首都马德里的四个公立幼儿教育中心开展研究。280名7至33.5个月大的宝宝被分成两组，连续18周每天学习一小时英语，其中干预组使用新开发的特定教材，对照组接受马德里标准的双语教学方法。研究人员在研究开始前和结束时测试宝宝的西班牙语和英语水平。此外，每个宝宝身上的录音机记录了他们学习英语的情况。研究人员用这些录音分析他们说了多少英语单词和词组。

研究显示，使用特定教材的宝宝在英语理解和表达上提高很快，他们在不同年龄组各项英语测试中的表现大大超过对照组的同龄宝宝。经过18周的学习，他们平均每小时能说74个英语单词或词组，而对照组的宝宝只能说13个英语单词或词组。

后续调查还发现，使用特定教材的宝宝在18周以后还能记忆已学到的英语，其母语西班牙语也没有因为学英语而受到影响。另外，不管是来自低收入家庭还是中等收入家庭，宝宝英语能力的增长不分高下，这表明家庭状况不是影响宝宝学好外语的主要因素。

研究报告作者之一、华盛顿大学语言与听力学教授库尔指出，科学研究证明，宝宝的大脑是最好的学习机，学外语时机很重要，零到3岁是最佳时期。

研究人员认为，上述研究结果对于如何开展婴幼儿早期外语教学具有指导意义。库尔说，世界各地的父母都想让宝宝有机会尽早开始学习第二语言，用科学的方法创造一个双语学习环境，每天一小时，宝宝可以比人们设想得更早、更容易地学习第二语言。

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