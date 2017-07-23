以巴冲突升级 安理会举行紧急会议

（联合早报网讯）在当地时间21日爆发巴勒斯坦人与以色列军警冲突，造成至少三名巴勒斯坦人死亡后，耶路撒冷老城22日又发生新的冲突。联合国秘书长古特雷斯谴责最新袭击事件，安理会将于24日举行紧急会议。

据中通社报道，一名17岁的巴勒斯坦青年22日在与以色列军警的对峙中中弹，随后不治身亡。此前，三名巴勒斯坦人21日在与以色列军警的冲突中死亡。

报道称，法国、瑞典和埃及22日呼吁联合国安理会针对耶路撒冷暴力升级举行紧急会议。

土耳其总统埃尔多安22日指责以色列安全部队在耶路撒冷敏感圣地的冲突中“过度”使用武力。埃尔多安发表声明说：“我要谴责以色列无视警告，以色列军队过度使用武力。”

联合国秘书长古特雷斯也谴责西岸发生的最新袭击事件。古特雷斯通过发言人发表声明，向丧失亲人的家庭表示慰问，并祝愿伤者早日康复。古特雷斯再次呼吁所有人避免采取任何可能导致动荡局势进一步升级的行动，或发表类似言辞。

古特雷斯对耶路撒冷老城仍在不断发展的暴力形势表示关切。他呼吁以色列和巴勒斯坦领导人不要采取可能进一步导致局势升级的行动，并呼吁所有政治、宗教和社区领导人帮助缓解紧张局势。

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