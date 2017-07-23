马国陆交局下重手整顿交通

（联合早报网讯）马来西亚陆路交通局表示，为了降低居高不下的交通违规案件和车祸率，该局考虑将闯红灯及开车时用手机者直接控上法庭。

陆交局纳兹里接受《星洲日报》访问时表示，该局目前只直接提控滥用紧急车道者。他说，该局正研究是否把使用手机、闯红灯、未扣安全带、双线超车、插队及商用车辆持续在右线快速车道行驶等违例者，也纳入直接控上法庭的违规交通罪行。

目前只有在各佳节前后触犯这七种交通条例者，才会被直接控上法庭。一旦罪成可被判罚款高达2000令吉（约640新元），或监禁六个月或两者兼施。

纳兹里说，，陆交局正与马来西亚道路安全研究院（MIROS）、道路安全局以及警方等单位讨论此事。他说，上述违规行为也是交通安全自动侦测系统（AWAS）的扣分项目。

陆交局今年4月1日落实AWAS制度后不到两个月，就发出4万4817张超速和闯红灯罚单。其中超速有3万8174张，闯红灯有4817张。这显示这两种违规行为的严重性。

纳兹里周六表示，全国目前已有21部AWAS电眼，陆交局计划今年年底前加装另外50台，希望能提升各地的公路安全。“我们将在特定的地点安装电眼，例如有交通灯的路口。”

他说，陆交局关注日益严重的闯红灯问题，这些违规者大多数是电单车骑士。他说，单在本月就有300名电单车骑士因闯红灯而发生意外死亡，另外299名骑士受伤。

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