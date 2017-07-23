马国爱之病新患者去年激增

（联合早报网讯）联合国最新公布的一份全球爱之病研究报告显示，亚太区去年超过95%的爱之病新增患者集中在区内10个国家，其中包括马来西亚。

联合国爱之病规划署（UNAIDS）上周公布的《终结爱之病：朝着90-90-90目标迈进》（Ending AIDS: Progress towards the 90–90–90 targets）指出，其他九国包括印度、中国、印度尼西亚、巴基斯坦、越南、缅甸、巴布亚新几内亚、菲律宾和泰国。这些国家的爱之病患主要是性工作者及其顾客、男同性恋者、注射毒品者和变性者等。

报告表示，所谓90-90-90目标，是指到了2020年时，90%的爱之病患者能掌握自己的情况、90%的爱之病确诊病例能进行抗逆转录病毒药物治疗（ART），以及90%接受抗逆转录病毒药物治疗者的病情能受控制。

报告指出，全球3670万名爱之病患中，有1950万人或53.1%的患者已接受治疗。联合国爱之病规划署希望到了2020年时，接受治疗的爱之病患能达到3000万人。报告表示，爱之病新病例过去六年每年下降13%，从2010年的31万起降至去年的27万起。

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