以巴冲突：以坚持不移走金属探测器

（联合早报网讯）以色列坚持不移走在耶路撒冷老城区引发冲突的金属探测器，但会减少使用。

以色列军方之前警告暴力冲突可能会扩大后，以色列总理内坦亚胡原本有意考虑替代金属探测器的方案，但政府为了避免显得屈服于巴勒斯坦的压力而妥协，最终决定保留该装置在耶路撒冷老城区阿克萨清真寺（Al-Aqsa，犹太人称为圣殿山）入口的金属探测器。

以色列区域合作部部长哈内戈比23日接受以军电台访问时说：“会保留（金属探测器）。不必那些杀人凶手来教我们如何辑凶。如果他们（巴勒斯坦人）不要进入清真寺，那就别进吧。”

对此，阿拉伯联盟主席阿末阿布尔指责以色列“玩火”，强调没有任何阿拉伯国家或穆斯林会接受侵犯伊斯兰圣地的行为。罗马天主教教宗方济各则呼吁各方就此事展开对话及调解，提出和解及恢复和平的方案。

阿克萨清真寺是伊斯兰的第三大圣地，也是犹太人最神圣的地方。上周五，三名巴勒斯坦人在老城区和以色列安全部队发生暴力冲突，枪袭以色列警方后逃到清真寺内，随后被警方击毙。

以色列事后封锁了阿克萨清真寺，引发穆斯林和约旦的不满。以方重新开放该清真寺时，为加强安保措施而在入口处加装金属探测器及在其范围内安装摄像机，引起当地穆斯林强烈抗议，令双方冲突升级。

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