（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉今天向联邦土地发展局垦殖民发放总共近16亿令吉（约5亿新元）“大礼”，加上他之前与巫统全国191个区部主席开会，以及国家石油公司据传将提早向政府支付股息等消息，让政坛盛传“大选近了”。

今天也是纳吉64岁生日。他在布城出席全国联邦土地发展局（Felda）垦殖民日活动时，一口气宣布六份总值约15.9亿令吉的优惠措施。

分析员指联土局垦殖民向来是巫统铁票，但联土局高层今年接连爆出数亿令吉贪污舞弊事件，不但重创其形象，也直接影响垦殖民的股息等收益而导致支持度大减。因此，纳吉此举实有“亡羊补牢”之意。

此外，巫统总秘书东姑安南昨天透露，纳吉上周三已与巫统全国191个区部主席开会，所有区部主席都表明全力支持纳吉继续担任巫统和国家领导人。

国防部长兼首相署特别事务部长希山慕丁昨天指出，巫统全国191个区部已经准备迎接大选。他说，巫统的大选竞选手册已经出炉，但为避免内容泄漏，目前只有党主席、副主席及各机构领导人拿到手册。

据《南洋商报》掌握的消息，巫统党内目前分成“尽快大选”或“最后一刻才大选”两派，尚未拿定主意的巫统高层则积极稳定军心，避免两派因意见不合而互扯后腿。

马来西亚最大政联公司国家石油公司（Petronas）消息人士告诉新闻网站“马来西亚人洞察网”（The Malaysian Insight），国油已经向纳吉承诺今年至少上缴130亿令吉股息，国油今年也将提早交付股息。

国油股息占马来西亚政府总收入约三成，是最大的入息来源。国油上缴款额的多寡，将直接影响政府每年的预算。如果国油提早支付股息，政府将有更多资金派发各种援助，以争取选民支持。

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