美国会领袖就制裁俄达成一致

（联合早报网讯） 据美国之音报道，美国国会正在争取通过关于制裁俄罗斯的新法案，惩罚俄罗斯干扰2016年美国总统选举。不过，目前还不清楚特朗普总统是否会签署该法案。

白宫新的通讯主任斯卡拉穆奇对美国有线电视新闻网（CNN）说：“你们必须去问特朗普总统。我的猜测是，他很快就会做出抉择。”

白宫新闻秘书桑德斯对美国广播公司（ABC）说：“白宫支持目前的立法。”

美国国会两党的关键议员周六就该法案达成协议，新立法不包括特朗普所希望的修改意见，特朗普希望使他能较为容易地解除对莫斯科的制裁惩罚。

参议院已经以压倒性多数通过了这项立法的目前文本，众议院将在星期二投票。两院的法案需要一致，才能送交总统签署。

特朗普对有关俄罗斯是否介入美国大选以帮助他当选的不少调查基本上不屑一顾。但这项立法要求特朗普向国会提交新的报告，解释他希望缓解或解除对莫斯科制裁的原因。这种缓解包括归还位于马里兰和纽约的俄罗斯外交财产，这些资产是前总统奥巴马去年12月为报复俄罗斯干涉选举而下令腾空的。

国会在表决之前有至少30天的时间举行听证会，然后就批准或否决特朗普的缓解制裁请求进行投票。

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