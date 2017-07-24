美再抬高移民门槛 合法移民每年减半

（联合早报网讯） 据美国《政客》杂志报道，美国总统特朗普及其幕僚正在与两位保守派参议员就大幅削减合法移民进行协商。如果这一法律被签署通过，到2027年，每年入境的合法移民数量将减少一半。

目前，每年约有100万移民进入美国，到了下个10年，这一数字将每年减少至50万。

全美山东同乡会联合总会会长彭寿臣在接受中新网采访时说：“近年来，美国的移民政策门槛明显提高了很多……特别是工作签证这一块，近几年名额非常有限，抽签抽中的几率只有50%左右。”

美国华人企业家联合会副会长辛洪军则说：“公司方面也会考虑到外国人获得工作签证变难的因素，有时不愿意雇佣他们，以免因为拿不到签证不能入职。”

据了解，由于移民美国的难度增大，前几年，也有部分人选择参与“国家利益所需军方专业征才”计划，想要通过从军快速入籍。但据《世界日报》报道，这一计划已经被搁置，而一些已经参与该计划、和军队签约的人士并未能顺利入籍，陷入两难境地。

据悉，美国移民政策的收紧也引发了一些在美华侨的危机感。纽约山东同乡会会长、律师汤学武说，美国新政府上台后，部分纽约华侨对仅持有绿卡感到不安，想要尽快入籍，因此掀起了一阵“入籍热”。

暨南大学华侨华人研究院副院长陈奕平分析说：“美国政府收紧移民政策，一方面是因为自金融危机以来，美国经济形势恢复得不理想，因此就业形势也并不乐观。其次，特朗普在竞选宣言中，提出要为本国人创造更多就业机会。”

《政客》杂志称，若削减半数移民的法律成真，将成为特朗普兑现其竞选承诺的重要成果之一。

陈奕平指出，特朗普上台，一定程度上依靠的是本土主义的支持者。他们对现状抱有担忧和不满，担心外来人口夺走本国人的就业机会。特朗普需要代表这些人的利益。

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