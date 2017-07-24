研究：吃不逢时 再少也枉然

（联合早报网讯） 如果想减肥，吃夜宵可要格外慎重，就算总体上吃得少也不行。美国科研人员通过动物实验发现，在错误的时间进食会影响节食效果，时间是否合适可能比摄取多少热量更重要。

很多人认为，体重变化的根本在于身体的热量收支状况，吃得少消耗多就自然会瘦，跟什么时候进食无关。美国得克萨斯大学西南医学中心的新研究显示，事实并非如此。

研究人员在《细胞·代谢》杂志上报告说，他们设计了一种自动化系统，长期对几组实验鼠进行不同模式的喂食，准确控制总热量、喂食时段、时间间隔等，同时用高灵敏度传感器记录实验鼠的活动状况。

结果显示，只有一组实验鼠的体重成功减轻，它们摄入的总热量比正常值少30%，而且进食时间符合夜行动物的习性——夜间活动和进食，白天休息。但如果在白天喂食，就算限制热量也不能使实验鼠体重减轻。对人类来说，这就相当于只有正常作息、在白天吃饭，节食才会收到减重效果。

实验还发现，节食会使实验鼠进食速度加快，并且在应该休息的白天时段异常活跃。此外，白天喂食不会降低实验鼠在夜间的活跃程度，意味着它们长期处于缺乏睡眠状态。这显示，生物进食习惯、行为和代谢之间存在着此前不为人知的关系，进食时间可能改变昼夜节律和睡眠状况，进而影响寿命。

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