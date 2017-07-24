冲绳起诉中央政府 叫停美军基地搬迁工程

（联合早报网讯） 据日本媒体报道，日本冲绳县24日向那霸地方法院提起诉讼，要求喊停日本中央政府推进的美军普天间机场搬迁至名护市边野古的工程。该县同时还向法院申请做出在正式宣判前停工的暂行处理决定。

据了解，围绕美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）搬迁至名护市边野古的计划，冲绳县议会14日凭借共产党、社民党等赞成多数，通过了县政府提出的两项关于通过起诉喊停中央政府工程的议案。由此，冲绳县政府24日向那霸地方法院提起诉讼。

据报道，冲绳县政府将在诉讼中主张中央政府没有得到该县规定所要求的知事翁长雄志的许可就进行“岩礁粉碎”，属违法行为。在起诉的同时，还将要求法院做出在正式宣判前停工的暂行处理决定。

日本中央政府则认为，不需要获得知事的许可，工程合法，将全面抗争。

日本政府4月下旬启动了填埋第一阶段的护岸工程。根据冲绳县的规定，在设有渔业权的水域进行摧毁海底岩石等作业必须获得知事的“岩礁粉碎许可”。但中央政府以地方渔协已放弃渔业权为由，在3月底许可到期后并未进行更新。

冲绳县主张“渔业权的撤销没有得到知事批准，许可是必要的”。虽然粉碎工程尚未展开，但冲绳县强调“今后必然会进行，系违法工程”。

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