马国非华族未来或任华小校长

（联合早报网讯）马来西亚越来越多非华族进入华小和到中国大专院校学习中文，因此当地华小未来很可能由非华族出任校长等高职。马国有华团认为当地华社应积极看待此事。

马来西亚华人姓氏联合会会长林家仪昨晚在该会会员大会上表示，华社不应反对其他族群出任华小校长等高职，更不要以肤色决定华小校长人选，因为重要是华小掌校者必须懂华文。他说，即使是非洲人，只要懂华语也可当华小校长。

他认为非华族出任华小高职是未来很可能出现的局面，因为未来将有更多友族懂得华文而具备掌校资格。“这不是华文被（非华族）同化，而是华文同化他们。”

然而，该会这次会员大会昨晚也讨论并通过议案，反对教育部委派不懂华文者担任华小校长，也反对让不懂华文的教师到华小执教，同时坚持反对教育部在华小实施双语教学计划。

马来西亚华小高职是否由不懂华文者出任，多年来一直是当地华社十分在意的敏感议题。时任教育部长安华1987年故意指派不懂华文的副校长掌管华小，立即造成华社不安而引发连串抗议。国阵成员党马华当时也与反对党民主行动党一起反对此事。

时任首相马哈迪随即发动“茅草行动”，援引内安法扣留百多名朝野政党领袖及华教工作者，并关闭中文报《星洲日报》、英文报《星报》和马来文报《祖国报》等三家报纸。安华前几年对此向华社多次道歉，马哈迪则一直避谈此事。

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