马国教育部调查华小生书包过重

（联合早报网讯）马来西亚华小书包过重是几十年来的老问题，当地媒体近日又报道许多华小家长投诉孩子书包过重而影响脊椎发育，结果引起教育部关注并展开调查。

教育部长马哈基尔昨晚在记者会表示，他将指示教育部官员研究有关小学生书包装了太多额外书本的报道，并将评估小学生日常的书包重量。

马哈基尔说，一般而言，针对小学生书包过重的投诉都来自华小，因为华小教师都给学生许多额外功课。

他表示，教育部有一套针对书包重量的指南，例如多少本书或书包多重才是小学生能够负荷的，因为小学生六年里都必须背书包上下学。

据报道，虽然教育部三令五申每科只能有一本作业簿，对课外读物的数量也有严格规定。但仍有华小校方与书商勾结而让学生购买超量的作业簿及课外读物，造成这些学生的书包超重而影响学生的发育。

当学生家长向这些华小校方投诉时，校方往往表示这是为了让学生争取更好的成绩。如果家长坚持投诉，其孩子在校内就会面对老师及校方的打压，一些学生甚至因此被迫转学。

教育部及各州教育局不时都会接获这类投诉并展开调查，但相关学校对如何应付这类调查已经驾轻就熟，因此当局的调查到最后几乎都不了了之。

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