毛利人见面仪式比作头槌 英外长失言

（联合早报网讯）经常失言的英国外长约翰逊24日在新西兰拜访原住民毛利人领袖时，将当地传统打招呼的方式，比作充满攻击意味的“头槌”（headbutt）。

中央社引述法新社和《每日电讯报》的报道说，约翰逊出访新西兰的两天行程，以拜访南岛城镇凯库拉（Kaikoura）一间毛利会堂为开端。凯库拉去年11月遭规模7.8强震袭击。

约翰逊感谢当地乡亲在强震后照料受困当地的观光客，包括200名英国公民，也感谢乡亲教他毛利人打招呼的方式“碰鼻礼”（hongi），也就是两个人见面时鼻子碰鼻子。

毛利碰鼻礼象征行礼者分享生命气息，但约翰逊却说他担心碰鼻礼在“格拉斯哥之吻”发源地苏格兰，可能会被视为充满攻击意味的“头槌”。

他说：“感谢你们教我行碰鼻礼，我认为这是一种很美妙的介绍方式，不过如果你在格拉斯哥的酒吧里尝试这么做，可能会遭到误解。”

他还一语双关地说“毛利会堂拥有强大女性领导的传统，我们家乡也是”，暗指约翰逊的顶头上司，英国首相特雷莎·梅。

据报道，新西兰总理英格利希稍后表示，他不认为新西兰人民会被约翰逊的言论冒犯。

他说：“碰鼻礼几乎对世界各地的任何人来说都是相当陌生的仪式。”

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