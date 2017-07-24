库什纳：我没与外国政府勾结

（联合早报网讯）美国总统特朗普女婿兼高级顾问库什纳说，他在去年的总统选举竞选期间曾与四名俄罗斯官员会面，但他否认与俄官员有任何共谋，以帮助他的岳父赢得美国大选。

库许纳24日在即将前往参议院情报委员会作证的几个小时前，向外界发表一份声明。他说：“我没有同任何外国政府勾结，也不知道任何曾在竞选期间这么做的人。”

他表示去年美国大选期间，与俄罗斯驻美大使基斯利亚克及其他俄官员会面，这只是他身为总统办公室与外国政府联络人，正常的对外活动而已。

库许纳说，他计划在参议院情报委员会上提出11页声明。

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