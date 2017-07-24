马国抵制疫苗家长逐年增加

（联合早报网讯）马来西亚卫生部表示，当地不让孩子注射疫苗的家长越来越多，今年1至6月就约有800起这类案例。这些案例主要来自吉打、霹雳及雪兰莪。

卫生部公共卫生与家庭健康发展组高级助理主任罗茜达医生表示，父母拒绝让孩子注射疫苗的原因包括质疑疫苗含不健康成份、吉打和霹雳民众更相信传统疗法，以及认为疫苗并非清真物品。

罗茜达周一出席G25马来显要组织举办的“注射疫苗醒觉意识宣导活动”时也说，其他原因还包括民众被社交媒体疯传的假信息误导。卫生部2013年开始关注这个问题。

G25成员雅耶表示，数据显示这类案例逐年增加，例如2013年有637起、2014年980起、2015年1541起，去年则有1600起。他说，一些人认为疫苗含有猪的脱氧核糖核酸（DNA），或认为注射疫苗将导致孩子患上自闭症。但卫生部的疫苗20多年来都不曾发现猪的DNA，也没有造成自闭症的副作用等问题。

G25另一名成员依斯迈马里肯说，拒绝让孩子注射疫苗是世界各国尤其是伊斯兰国家的问题。“有人以为接受注射就是反伊斯兰而受到广大穆斯林社群的压力。但是伊斯兰局人员已一再说明穆斯林可接受疫苗注射。”

卫生部公共卫生与疫苗预防疾病组主任艾莎医生说，卫生部已经联合马来西亚伊斯兰发展局（JAKIM）一起巡回全国解说注射疫苗的重要性。

免费试阅14天