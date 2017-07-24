（联合早报网讯）马来西亚反对派希望联盟总主席马哈迪说，希盟党主席理事会周一下午已完成修订党章的工作，并将上网正式向社团注册局申请注册成为政党联盟。

马来西亚目前唯一正式注册的政党联盟是执政党国民阵线（国阵）。内政部属下的社团注册局几十年来都不批准反对党注册成为类似联盟或使用统一旗号。反对党在1999年组织的“替代阵线”（替阵）或2008年的人民联盟（民联）都无法注册成功，希盟此次能否成功注册因此备受关注。

希盟周一12时30分在国会大厦的国会反对党领袖办公室，召开为时约两小时半的希盟党主席理事会会议。马哈迪在会后的记者会表示：“我们按社团注册局的要求上网提交党章。……我们希望不会有问题，若社团注册局指示我们修改，我们也准备修改。”

希联秘书处主任赛夫丁说，希盟领袖过后将把正本交到社团注册局。人民公正党、民主行动党、诚信党今年3月27日与土着团结党达成共识，共组反对党联盟“希望联盟”。各党也同意向社团注册局注册成为一个正式联盟，并在大选时使用统一标志。

希盟也在周一的会议敲定10月14日下午4时在八打灵再也东区大草场（Padang Timur）举办“爱国反盗”大集会。

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