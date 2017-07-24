美国际谈判特别代表抵达以色列

（联合早报网讯）美国总统特朗普的国际谈判特别代表格林布拉特24日抵达以色列，旨在缓和日趋紧张的巴以局势。

以色列《国土报》援引美国政府一名高级官员的话报道说，格林布拉特此行旨在调解巴以冲突。

这名官员表示，“特朗普总统及美国政府密切关注巴以局势”，并试图通过与各方谈判，找到解决危机的方案。

另据巴以双方一些不愿透明姓名的外交官员表示，自上周起，白宫同以色列、约旦、巴勒斯坦及其他阿拉伯国家展开对话，希望找到解决方案，以避免巴以冲突进一步升级。

本月14日，三名以色列警察在圣殿山（穆斯林称为“尊贵禁地”）遭遇枪击，其中两人身亡。随后，以方封锁了事发区。

16日，以警方开始逐渐开放圣殿山上的阿克萨清真寺，但在入口处加装了金属探测门和摄像头。此举引发了穆斯林群体的不满，持续举行抗议活动，部分抗议酿成冲突，已造成至少十人死亡，逾500人受伤。

位于耶路撒冷老城的圣殿山，被穆斯林称为“尊贵禁地”，是犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来一直是巴以冲突的焦点。

在1967年第三次中东战争期间，以色列控制了整个耶路撒冷老城，但根据以色列与约旦达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，但由以色列控制当地治安。

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