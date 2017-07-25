特朗普促共和党做正确的事 通过医改法

（联合早报网讯）美国总统特朗普指出，共和党议员目前“有最后的机会来做一件正确的事情”，他们必须废除和取代奥巴马医改计划，兑现多年的竞选承诺。

特朗普周一（24日）在白宫说：“我要对参议院所有议员说：美国人已经等得够久了。有太多讨论，却毫无行动，现在是采取行动的时候了。”美国参议院周二（25日）将就是否公开辩论医改法案进行表决。

特朗普指出：“到目前为止，参议院的共和党人没有履行终结奥巴马医改噩梦的任务……任何投票反对辩论的参议员是在跟美国人说，你可以接受奥巴马医改带来的噩梦。（你们）还有时间做正确的事。”

由于民主党议员一致反对， 目前还不清楚参议院共和党领袖是否有足够的票数来正式启动有关修改医改法的辩论。

共和党人在参议院拥有52比48的微弱多数，这意味着共和党人的提案如要获得通过，共和党内部只能有两张反对票。如果投票结果是50票对50票，副总统迈克·彭斯可以投下决定性的一票。

废除和取代奥巴马医改不仅是特朗普去年大选期间的重要承诺，也是国会共和党七年来一直努力推动的重要立法选项。但是，这项特朗普上台后的第一立法要务却屡屡受挫，亦被视为特朗普和共和党执政失败的一大表现。

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