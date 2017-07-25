韩未来五年经济增长模式 以人为本

（联合早报网讯）韩国政府今天（25日）在青瓦台举行国务会议，敲定并发布“新政府经济政策方向”，提出将转变经济发展模式，推进“以人为本”的经济建设。

韩联社报道，韩国政府认为，为同时解决低增长和收入两极分化问题，须改变经济增长模式，即经济增长应以收入驱动型和创新驱动型的增长模式为主轴，经济基本面的发展应以创造工作岗位和建设公平经济为主轴，由此摆脱过去重视“量的增长”的发展模式，建设收入分配和经济增长良性循环的“以人为本的可持续经济”发展模式。

为实现收入驱动型增长，韩国政府决定逐渐将最低时薪上调至1万韩元（约12.48新元），同时提出能减轻住房、医疗、交通、教育等百姓生活负担的方案，还将加强失业、儿童福利措施。

为形成新创工作岗位推动收入分配和经济增长的良性循环结构，韩国政府决定以创造工作岗位为重心设计预算、税制、奖励投资相关政策，包括扩大就业、临时工转正、上调工资等。

为建设公平经济，韩国政府决定引进实施集体诉讼制度并将罚款上调至发达国家水平，根除企业非法合谋行为，进而规范市场竞争秩序。

为实现创新驱动型增长，韩国政府决定将在创造工作岗位方面贡献突出的中小企业培养成为新的创新增长动力。韩国政府还将实施鼓励企业间合作的制度，若中小企业共同出资做业务，政府将对其给予相当于创业的政策支持。

为成功实现经济增长模式转型，韩国政府决定改革财政、融资等方面的支援体系。作为改革措施的一环，政府决定将今后五年的财政支出增速管控在高于经常项目增速（4.6%）的水平，还将“对富人增税”，筹措落实新的经济政策所需资金。

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