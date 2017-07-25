日制定对策 自杀率十年内减三成

（联合早报网讯）日本政府今天（25日）在内阁会议上敲定了作为中央政府自杀对策指针的新“自杀综合对策大纲”，并提出要在今后十年把自杀死亡率（每10万人中自杀身亡人数）减少30%以上的数值目标。

共同社报道，日本政府的新大纲指出，虽然自杀身亡者趋于减少，但“非常事态仍在持续”。

该大纲把自杀对策定义为“消除生存阻碍因素”，制定了纠正长时间劳动、产后忧郁症关怀、促进周围对性少数群体的理解等多种多样的应对措施。

日本卫生与劳动部长盐崎恭久在记者会上说：“将切实分析自杀原因，尽早达成目标。”

2016年日本自杀身亡人数为2万1897人，连续7年递减。这一数据与2003年的3万4427人相比有所减少，但日本自杀死亡率和其他发达国家相比依然较高。新大纲提出把自杀死亡率从2015年的18.5人，到2025年降至与美国、德国等相同水平的13.0人。考虑到人口估算，大纲计算的自杀身亡人数减至1万6000人以下。

鉴于发生了电通公司新员工过劳自杀问题，为消除长时间劳动，日本政府将加强对问题企业的监督指导。此外，大纲还决定继续实施职场心理健康对策与防止职权骚扰对策。

关于产后忧郁症问题，大纲提出致力于通过体检等掌握产后不久的女性的身心状态与生活环境，确保育儿支援体制。

有关性少数群体，大纲认为周围缺乏理解有可能导致骚扰，将开通365天24小时的免费电话咨询窗口，并致力于在教育与雇佣现场扩大理解。

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