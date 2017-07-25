澳墨尔本十年内或水资源短缺

（联合早报网讯）墨尔本近日发布的有关水资源的报告指出，墨尔本或在十年内遇到水资源危机，因此建议在民用和商用建筑安装数字化水表，并使用循环水、经处理的雨水和地下水。

澳洲网周一（24日）报道，墨尔本水务公司分析了人口增长将导致消耗更多水资源，并分析了由于气候变化或导致更严重的干旱。该水务公司在报告中说，在最糟的情况下，到2028年水资源可能供不应求；即使在最乐观情况下，墨尔本也将在50年后面对水资源短缺危机。

该报告指出，预计到2065年，墨尔本人口将翻一番，社区或建成更多公寓及更小街区，住宅面积变小了，使得日常用水量减少，灌溉花园的用水量也减少了。

当局也计划在民宅中安装更高效的用水设备，房屋也将根据更高效用水标准进行建造。然而，街区和花园面积减少后，城市绿化面积也将变少，从而增加城市热岛效应。另外，建设更多的房屋使得屋顶面积增加，将加大暴雨雨水径流，从而增加潜在洪水风险。

墨尔本多家水务公司建议在所有民用和商用建筑安装数字化水表，并称数字化水表能更好地监控水资源使用情况，也能更快确认和修复泄漏情况。

它们同时建议墨尔本应考虑使用循环水、经处理的雨水和地下水。

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