新加坡妇女辱骂马官员罚1万令吉

（联合早报网讯）去年与子女共乘宝马轿车在新山关卡辱骂官员的新加坡妇女郭靖芬，周一遭北干那那法庭罚款1万令吉（约3180新元）。她的两名子女则无罪释放。

据《南洋商报》报道，北干那那地方法庭法官莎拉瓦蒂指被告无法举出控状的合理疑点，因此判处被告罚款1万令吉或监禁六个月。

42岁的郭静芬（Quek Chin Fern）缴付罚款后已经获释。她19岁的儿子林米格尔（Miguel Lim）及18岁女儿林切莉尔（Cheryl Isabella Lim）则因证据不足而被判无罪释放。

郭靖芬、林米格尔和林切莉尔等三人去年8月12日共乘宝马轿车返回新加坡时，在新山关卡辱骂马国官员被控上法庭。控状指郭靖芬等三人当时意图阻止及妨碍移民局官员执行任务，触犯移民局法令及刑事法典。

根据控状，马国移民局官员安马马鲁莫哈末当时要求郭靖芬等人摇下深色玻璃车窗，但他们拒绝照办并辱骂他，还向他比出不雅手势。郭靖芬是自由业者，她的儿子和女儿当时在新山一所私立学院求学，她们三人都是新加坡公民。

郭靖芬与林切莉尔今年6月19日又在士姑来大学城的购物商场偷窃而被捕。两人在法庭认罪后被判入狱一天，并在6月22日开始服刑。两人刑满后却未获释，反而被带往居銮监狱继续关押。

家属联系监狱官员时，官员指两人并未将护照带到监狱，当局因此无法释放她们。当家属进一步询问时，官员则说马国移民局已下令继续扣留两人。她们在6月底才获释。

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